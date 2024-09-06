"Каре - значит развод": предательница Тодоренко сделала ошеломляющее заявление

Поклонники решили, что запроданка Тодоренко сменила прическу, поскольку разводится с мужем.

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Регина Тодоренко рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Когда-то украинская певица и ведущая, а теперь предательница Регина Тодоренко, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, на днях обстригла волосы и покрасила их. Многие считают, что каре делают после расставания с второй половинкой.

Поклонник предательницы все же предположили, что Тодоренко намекнула на развод с мужем – российским певцом-путинистом Владом Топаловым, но ведущая опровергла информацию в своих соцсетях.

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"Каре — значит развод? Конечно же, нет. Вернее — не всегда!" — написала Регина.

Оказалось, что на смену имиджа повлияла учеба в университете, куда она поступила в этом году.

"Нет, я не пошла в школу. Я сдала последние экзамены на поступление в университет и решила снова стать первоклашкой с каре", — заявила запроданка.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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