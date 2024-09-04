Предательница Тодоренко наконец-то решилась на радикальный шаг

Тодоренко не решилась говорить правду в отношении нападения России на Украину, но зато обрезала волосы.

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Регина Тодоренко обрезала волосы / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Когда-то украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая уехала жить в страну-оккупанта и молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, решилась на радикальный шаг.

В частности, молчаливая телеведущая решила обрезать свои длинные волосы и теперь она носит короткое каре. В своей развлекательной манере, Тодоренко опубликовала ролик, в котором дергает себя за длинные волосы, а потом остается с коротким каре.

Тодоренко отрезала длинные волосы / Скриншот видео

Тодоренко отрезала длинные волосы / Скриншот видео

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Отметим, что ранее Регину Тодоренко сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. В своих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

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Кроме того, Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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