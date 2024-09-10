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Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

Элина Чигис
10 сентября 2024, 03:00
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Александру Волошину повредили машину и блоггер считает, что это из-за того, что он украинец.
Александр Волошин
Александр Волошин не задержался в Польше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Украинский блоггер Александр Волошин недавно сбежал из Украины непонятно каким способом, заявив, что ему угрожают. Оказалось, сначала он остановился в Варшаве, но сейчас открывает бизнес в Испании.

На своей странице в соцсетях Волошин поделился, что не остался в Польше, ведь там плохо относятся к украинцам. Он поплакался, что оставил машину возле отеля, а после этого кто-то ее повредил.

Александр Волошин попал в неприятности
Александр Волошин попал в неприятности / фото: скрин instagram.com/voloshyn_xx/

Подписчики напомнили блоггеру, что совсем недавно он сам плохо высказывался об украинцах, которые выехали за границу. На что Волошин начал извиняться и оправдался тем, что он был под действием пропаганды.

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"Мне сейчас реально за это стыдно. Оправдываться за это нет смысла – уже как есть, но в тот момент я был "зомби", пропаганда на меня хорошо работала", - выдал Александр.

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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