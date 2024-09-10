Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

Украинский блоггер Александр Волошин недавно сбежал из Украины непонятно каким способом, заявив, что ему угрожают. Оказалось, сначала он остановился в Варшаве, но сейчас открывает бизнес в Испании.
На своей странице в соцсетях Волошин поделился, что не остался в Польше, ведь там плохо относятся к украинцам. Он поплакался, что оставил машину возле отеля, а после этого кто-то ее повредил.
Подписчики напомнили блоггеру, что совсем недавно он сам плохо высказывался об украинцах, которые выехали за границу. На что Волошин начал извиняться и оправдался тем, что он был под действием пропаганды.
"Мне сейчас реально за это стыдно. Оправдываться за это нет смысла – уже как есть, но в тот момент я был "зомби", пропаганда на меня хорошо работала", - выдал Александр.
Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, певица Алла Пугачева отпраздновала День знаний с друзьями и детьми в одном из ресторанов Юрмалы. Артистка провела время с близкими, и поклонники обратили внимание, что Пугачева не вернулась в Израиль, куда уехала жить еще в 2022 году. Видимо, ее дети Гарри и Лиза начнут учебный год в Латвии.
А также предательница Тодоренко осталась одна в свой день рождения. Российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.
Вас может заинтересовать:
- "Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки
- Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии
- "На всю жизнь": предательница Регина Тодоренко покинула РФ - причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред