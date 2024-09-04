"Вернусь и помогу, чем смогу": беглец Волошин собрался спасать Украину

Украинский блоггер Александр Волошин, который неизвестно каким образом недавно сбежал из Украины, пока не собирается возвращаться.
На своей странице в Instagram беглец рассказал, что планирует поселиться в Испании и готовит соответствующие документы. Там он собирается заниматься предпринимательской деятельностью, открыть ФЛП и платить налоги.
"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину… Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Я не вижу своих детей в Украине. Я открываю ФЛП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", - написал Александр.
Также Волошин заявил, что вернется домой, когда "изменится политическая система", а вот его будущие дети будут жить за границей.
"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, – я думаю, что вернусь и помогу, чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке", – подытожил беглец.
Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, певица Алла Пугачева отпраздновала День знаний с друзьями и детьми в одном из ресторанов Юрмалы. Артистка провела время с близкими, и поклонники обратили внимание, что Пугачева не вернулась в Израиль, куда уехала жить еще в 2022 году. Видимо, ее дети Гарри и Лиза начнут учебный год в Латвии.
А также предательница Тодоренко осталась одна в свой день рождения. Российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.
Вас может заинтересовать:
- Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой
- "По-моему, я убилась": путинистка Лолита покинула РФ - что случилось
- Не узнал никто: что случилось со звездой сериала "Сваты" - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред