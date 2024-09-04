"Вернусь и помогу, чем смогу": беглец Волошин собрался спасать Украину

Беглец Волошин похвалился, что с удовольствием будет платить налоги в Испании.

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Александр Волошин появился в сети/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Украинский блоггер Александр Волошин, который неизвестно каким образом недавно сбежал из Украины, пока не собирается возвращаться.

На своей странице в Instagram беглец рассказал, что планирует поселиться в Испании и готовит соответствующие документы. Там он собирается заниматься предпринимательской деятельностью, открыть ФЛП и платить налоги.

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"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину… Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Я не вижу своих детей в Украине. Я открываю ФЛП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", - написал Александр.

Также Волошин заявил, что вернется домой, когда "изменится политическая система", а вот его будущие дети будут жить за границей.

"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, – я думаю, что вернусь и помогу, чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке", – подытожил беглец.

Александр Волошин будет жить в Испании / фото: скрин instagram.com/voloshyn_xx/

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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