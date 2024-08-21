Удалил все посты и "выехал" из Украины: блогер-"беглец" Волошин вышел на связь

Известный украинский блогер Александр Волошин и бывший муж певицы Анны Тринчер внезапно исчез из всех соцсетей. Это произошло после того, как его внесли в базу Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".
Позже в Сети появились фото с мужчиной, похожего на Александра Волошина. На его шее было видно татуировку в виде креста. Как утверждалось, он якобы выехал из страны. Его заметили в аэропорту Мюнхена, а позже в самолете в Испании.
Сам же Волошин никак не прокомментировал свое "бегство". Но перед этим он несколько раз устраивал в своем Telegram-канале опрос на тему "боитесь ли вы, что вас или ваших близких могут мобилизовать без вашего желания".
Друг Волошина Богдан Шелудяк на своей странице в Instagram прокомментировал исчезновение блогера. Он заявил, что не знает, где находится Александр и он не отвечает на телефонные звонки.
Позже на странице Алексанра Волошина появился пост после затяжной тишины. Он намекнул на то, что 22 августа в 18:00 станет известен интересующий всех вопрос.
Стоит отметить, что Александр Волошин является другом Александра Слобоженко, который уже давно покинул Украину. Против Слобоженко выдвинули обвинения в неуплате налогов на 200 миллионов гривен.
Развод Тринчер и Волошина - последние новости
Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.
Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.
В январе стало известно, что Волошин и Тринчер официально разведены.
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