"Парализованной до конца жизни": что случилось с Оксаной Билозир - детали

Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности.

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Оксана Билозир сообщила, как прошло ее лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Украинская певица Оксана Билозир, которая ранее занимала должность министра культуры Украины, поделилась, что однажды ее отравили. Выводы врачей не были позитивными, и они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.

Как отметила певица в интервью OBOZ.UA, из-за случая, произошедшего с ней, было возбуждено уголовное дело, но потом артистка попросила его закрыть. А лечил Оксану кардиохирург Николай Корпан, который также спасал после отравления Виктора Ющенко.

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"Стабилизировали мое самочувствие, однако я не могла передвигаться, половина тела оставалась парализованной. Медики меня настраивали, что в таком состоянии я должна дальше продолжать жизнь. Но у Бога были другие планы. Я верила, доверяла ему, и он меня исцелил", - призналась Билозир.

Кто такая Оксана Билозир? Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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