Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

Родные отмечают, что Хайден Панеттьери раздавлена смертью Дженсена

Хайден Панеттьери потеряла брата - Дженсен Панеттьери умер в возрасте 28 лет / instagram.com/haydenpanettiere, instagram.com/jrpanettiere

В семье Хайден Панеттьери, американской актрисы и экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, случилась трагедия - ее единственный брат, актер и художник Дженсен Панеттьери скончался в возрасте 28 лет.

Эту информацию подтверждает CNN официальный представитель Хайден. Причину смерти Дженсена не разглашают, следствие по этому делу продолжается.

Представитель актрисы заявляет, что в последние годы Дженсен переживал не лучшие времена - артист признавался, что использует изобразительное искусство, чтобы приструнить своих "внутренних демонов" - депрессию и тревожность.

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Другой источник из близкого окружения Хайден и ее брата сообщил Daily Mail о том, как актриса переживает потерю близкого человека.

"В последнее время у Дженсена были сложности в карьере. Хайден просто безутешна. Он был ее лучшим другом и единственным братом. Он был таким хорошим парнем, но жил на краю", - цитирует информатора издание.

Дженсен Панеттьери, как и его сестра, начал сниматься в раннем возрасте. Наиболее известными его киноработами считаются "Идеальная игра", "Последний день лета" и "Ходячие мертвецы". Также он известен, как актер озвучивания (Ледниковый период: Глобальное потепление) и художник в стиле граффити.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

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