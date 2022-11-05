Бывшая Кличко засветила шикарное декольте

Хайден Пенетьерри посетила светское мероприятие, где похвасталась шикарным луком.
Бывшая жена украинского и мирового чемпиона по боксу Владимира Кличко, американка Хайден Пенетьерри, побывала на благотворительном гала-вечере amfAR — традиционном и, пожалуй, главном событии Каннского кинофестиваля, которое проходит в последние дни мероприятия.
Публику поразил образ американской киноактрисы, которая появилась в алом брючном костюме с очень смелым декольте.
Посмотреть горячие фото красотки можно тут.
Напомним, ранее актриса впервые откровенно призналась, что с юных лет имела алкогольную и наркотическую зависимости. Откровенное интервью актриса дала авторитетному западному изданию People.
Панеттьери призналась, что наркотические вещества начала употреблять еще в раннем возрасте ‒ как раз тогда, когда начала карьеру актрисы.
В это время кто-то из его окружения дал ей наркотики. Они объяснили это тем, что так она будет более уверенно чувствовать себя во время интервью.
Вас также может заинтересовать:
- Бывшая жена Виталия Кличко рассказала о чувствах к мэру Киева
- Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа
- Греческая богиня: бывшая жена Виталия Кличко дерзко выставила идеальные ножки у бассейна