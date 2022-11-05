Бывшая Кличко засветила шикарное декольте

Владимир Кличко воспитывает дочь от Хайден Пенетерри

Бывшая жена украинского и мирового чемпиона по боксу Владимира Кличко, американка Хайден Пенетьерри, побывала на благотворительном гала-вечере amfAR — традиционном и, пожалуй, главном событии Каннского кинофестиваля, которое проходит в последние дни мероприятия.

Публику поразил образ американской киноактрисы, которая появилась в алом брючном костюме с очень смелым декольте.

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Напомним, ранее актриса впервые откровенно призналась, что с юных лет имела алкогольную и наркотическую зависимости. Откровенное интервью актриса дала авторитетному западному изданию People.

Панеттьери призналась, что наркотические вещества начала употреблять еще в раннем возрасте ‒ как раз тогда, когда начала карьеру актрисы.

В это время кто-то из его окружения дал ей наркотики. Они объяснили это тем, что так она будет более уверенно чувствовать себя во время интервью.

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