Любит быть нормальной: чем занимается "засекреченная" дочь Владимира Кличко

Владимир Кличко не афиширует жизнь своей дочери от голливудской актрисы.

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Владимир Кличко воспитывает дочь с 2018 года / Коллаж Главред, фото instagram.com/klitschko, twitter.com/haydenpanettier

Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери в редком интервью рассказала о том, как живет ее единственная дочь, которую она родила от украинского боксера.

В сети едва ли можно найти кадры девочки - Кая, которая находится под опекой Владимира Кличко и она редкий персонаж в сети. Сейчас ей 9 лет, но мало кто знает, как она выглядит.

В своем новом интервью Хайден Пенетьерри рассказала, чем живет ее дочь и как они строят коммуникацию между собой, а также о том, какая она - дочь украинского боксера и голивудской актрисы.

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Так, в интервью изданию EOnline, девочка очень любит воду и лошадей. По информации актрисы, девочка настолько полюбила лошадей, что она была готова скакать с самого раннего возраста, забираясь на своего большого плюшевого бегемота и притворяясь, что участвует в гонке, одновременно смотря (и пересматривая снова и снова) фильм своей мамы 2005 года "Гоночные полоски", в котором Панеттьери сыграла отважного подростка, решившего дойти до победы верхом на дрессированной зебре.

По словам актрисы, Кая с тех пор перешла к соревновательным прыжкам (на лошадях, а не на бегемотах), и, хотя у нее очевидно творческий ген, Панеттьери не видит признаков начинающего актера.

"Меня все время спрашивают: "Если бы она хотела стать певицей или актрисой, что бы ты сказала?" — рассказывает она. "Я смотрю на нее, это не ее дело. Она не любит выступать. Она вся в лошадях", - говорит она.

В этом отношении Панеттьери продолжила: "Она такая же я. Но она также немного более сдержанна. Она очень независима, любит заниматься своим делом, любит быть нормальной".

Кроме того, у девочки есть некоторые претензии к ее отцу. На данный момент ей удается ехать в школу на машине или автобусе с другими детьми, а приходится ехать на лодке.

В этом всем есть только одно желание - быть, как "остальные дети".

Напомним, ранее актриса продемонстрировала еще одну новую прическу, которая последовала за ее недавним переходом от блондинки к розовому цвету.

Ранее также стало известно о том, что украинский боксер и младший брат столичного головы Виталия Кличко Владимир не разрешает своей бывшей жене, американской актрисе Хейден Панеттьери видеться с дочкой.

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