"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

Настя Каменских показала самых близких для нее людей.

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Настя Каменских показала семейные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская известная певица Настя Каменских опубликовала архивные кадры, на которых позировала вместе с членами своей семьи.

На своей странице в соцсетях артистка отметила, что для нее семья очень важна в жизни.

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"Семья – это сердце всего, кем я есть. Моя мама Лида со своей безусловной любовью всегда была моей величайшей силой. Мой папа Алексей, хоть его уже нет с нами, но он всегда в моих мыслях и моем сердце", – написала Каменских.

Затем Настя показала и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине.

"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня на каждом шагу", – подметила певица.

Настя Каменских показала семейные фото / фото: скрин instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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