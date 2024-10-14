"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

Украинская известная певица Настя Каменских опубликовала архивные кадры, на которых позировала вместе с членами своей семьи.
На своей странице в соцсетях артистка отметила, что для нее семья очень важна в жизни.
"Семья – это сердце всего, кем я есть. Моя мама Лида со своей безусловной любовью всегда была моей величайшей силой. Мой папа Алексей, хоть его уже нет с нами, но он всегда в моих мыслях и моем сердце", – написала Каменских.
Затем Настя показала и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине.
"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня на каждом шагу", – подметила певица.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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