Никита Пресняков понес немалые убытки.

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Никита Пресняков потерял крупную суму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Никита Пресняков, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но уехал из страны-оккупанта жить в США, теряет свой бизнес в России.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пресняков понес убытки на приблизительно 10 тысяч долларов.

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"В 2018 году внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков открыл свой бизнес по установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты. Согласно данным журналистов, за 2023 год ООО ТД "НИКО СПОРТ" понесла убытки на 10 тысяч долларов. При этом доходы компании составили 60 тысяч долларов, а расходы 70 тысяч долларов", - заявили росСМИ.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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