Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что его сын – Никита Пресняков не разводится с женой Аленой Красновой.
В интервью для российских пропагандистов, путинист отметил, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо.
"Давайте сделаем эксперимент. Завтра я напишу: „Случайно отрубил палец". И потом из этого получится, что не палец был отрублен, а руку отрубили. Это делается элементарно, какие-то вспрыски. Мы очень смеялись с Никитоном, мы каждый день общаемся", — заявил любитель диктатора Путина.
Также, по словам Владимира Преснякова, на самом деле у Никиты и Алены все прекрасно, они живут на Манхэттене в Нью-Йорке.
"У них все нормально. Алена приезжала сюда, позанималась какими-то вещами. Она уже ехала к нему", — подытожил путинист.
Кто такой Владимир Пресняков?
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
Владимир Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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