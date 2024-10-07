Владимир Пресняков прокомментировал слухи о личной жизни сына Никиты.

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Владимир Пресняков заявил, что в личной жизни его сына все хорошо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/presnyakovvladimir/, instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что его сын – Никита Пресняков не разводится с женой Аленой Красновой.

В интервью для российских пропагандистов, путинист отметил, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо.

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"Давайте сделаем эксперимент. Завтра я напишу: „Случайно отрубил палец". И потом из этого получится, что не палец был отрублен, а руку отрубили. Это делается элементарно, какие-то вспрыски. Мы очень смеялись с Никитоном, мы каждый день общаемся", — заявил любитель диктатора Путина.

Также, по словам Владимира Преснякова, на самом деле у Никиты и Алены все прекрасно, они живут на Манхэттене в Нью-Йорке.

"У них все нормально. Алена приезжала сюда, позанималась какими-то вещами. Она уже ехала к нему", — подытожил путинист.

Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Владимир Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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