Владимир Пресняков сообщил, что серьезно болен и прекращает концерты.

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Владимир Пресняков серьезно заболел / Коллаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Российский певец и бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков оказался в непростом состоянии и заявил о проблемах со здоровьем.

Как пишут пропагандистские СМИ, жена Преснякова Наталья Подольская оставила своего мужа в Испании, где они отдыхают уже месяц. Сам артист признался, что вынужден перенести свои концерты из-за серьезных проблем со здоровьем.

"Любимый мой Калининград, так получилось, что я сильно заболел, воспалением легких. Мне нужно будет лечиться неделю, как минимум пять дней. К сожалению, я вынужден перенести концерты в Светлогорске, которые очень ждал", - сказал Пресняков.

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Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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