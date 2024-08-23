"Сдохнем": в браке Преснякова грядут серьезные изменения

Пресняков и Подольская говорили, что планируют построить новый дом. Побольше и посовременнее.

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Владимир Пресняков серьезно заболел / Коллаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Жена бывшего зятя российской певицы Аллы Пугачевой Владимира Преснякова, который молчит о военном вторжении России в Украину Наталья Подольская, рассказала о том, как решает проблемы в семье.

Как сообщает пропагандистский ресурс 5-tv.ru, звезды стараются по возможности устраивать себе романтические поездки, в которых отдыхают от детей.

"Обязательно хотя бы раз в год нужно выбираться смело, надолго вдвоем. Я поняла, что это клевая перезагрузка и обязательно это нужно делать", — заявила артистка.

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Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Ранее Пресняков и Подольская говорили, что планируют построить новый дом. Побольше и посовременнее.

"У меня есть материнский капитал, да. Точно знаю, что он у меня есть, но я еще им не пользовалась. Может быть, на учебу", — уточнила она.

Теперь они вовсе передумали начинать стройку. "Решили новый не строить. Поняли, что мы сдохнем просто на этой стройке", - заявила она.

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Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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