"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

Никита Пресняков ответил росСМИ на сплетни об его разводе.

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Никита Пресняков вышел из себя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Российский певец Никита Пресняков, который уехал с женой Аленой Красновой жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, не выдержал и эмоционально высказался о российских пропагандистах.

Все дело в том, что Алена улетела в страну-оккупанта РФ и уже некоторое время там находится, а Никита сейчас в Лос-Анджелесе. Конечно, росСМИ решили, что пара развелась из-за поступка Красновой.

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На своей странице в соцсетях Никита отметил, что все, что рассказывают российские журналисты об его разводе с женой настоящая ложь.

"Мне друг прислал статью только что...Это какая-то ерунда. Мы не расстались, любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Не знаю, откуда это кто высосал? Добрые СМИ, вы живы? Наверное, за всю жизнь был только один процент чего-то правдивого про меня потому что 99% — это какая-то дичь. Люди же смотрят и думают, мол, какой дурак" — сказал Никита.

Никита Пресняков обратился к россиянам / фото: скрин instagram.com/npresnyakov/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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