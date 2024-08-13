Российский музыкант Никита Пресняков, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, ранее прилетел из США в страну-оккупанта. КСтало известно, что он решил некоторые дела в Москве, побывал в Ростове-на-Дону, а потом уехал в Испанию.
РосСМИ пишут, что Никита в Европе находится вместе со своим отцом-путинистом Владимиром Пресняковым, его женой Натальей Подольской и с их детьми.
Что интересно, сейчас мать Преснякова Кристина Орбакайте также находится на отдыхе, но в Греции. И почему-то парень принял решение развлекаться с мачехой, а не отдыхать с родной матерью. Кстати, сам музыкант ничего не публикует из отдыха, а вот Подольская активно показывает, как проводит Никита с ними время.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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