Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор

Никита Пресняков продолжает отдыхать в Европе вместе с семьей своего отца.

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Никита Пресняков отправился на отдых с семьей отца-путиниста / коллаж: Главред, фото: t.me/natpodolskaya, instagram.com/npresnyakov/

Российский музыкант Никита Пресняков, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, ранее прилетел из США в страну-оккупанта. КСтало известно, что он решил некоторые дела в Москве, побывал в Ростове-на-Дону, а потом уехал в Испанию.

РосСМИ пишут, что Никита в Европе находится вместе со своим отцом-путинистом Владимиром Пресняковым, его женой Натальей Подольской и с их детьми.

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Что интересно, сейчас мать Преснякова Кристина Орбакайте также находится на отдыхе, но в Греции. И почему-то парень принял решение развлекаться с мачехой, а не отдыхать с родной матерью. Кстати, сам музыкант ничего не публикует из отдыха, а вот Подольская активно показывает, как проводит Никита с ними время.

Где сейчас Никита Пресняков - фото из отдыха / фото: скрин instagram.com/nataliapodolskaya/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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