Российский певец Никита Пресняков, который публично так и не высказал свою позицию на счет войны в Украине, но уехал из страны-террориста РФ жить в США, тайно вернулся на родину.
Как сообщает пропагандистское росСМИ KP.RU, жена Преснякова Алена Краснова ранее прилетела в Россию, а супруг вернулся на днях.
"Он приехал не только в отпуск и увидеть родню, друзей. Есть в планах работа на студии, плановые визиты к врачам. Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется", — сказал источник росСМИ.
Отметим, Никита и Алена уже успели отметить годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону, но пока артист молчит о своем возвращении.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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Отметим, Пресняков не планирует возвращаться в Россию, а вот его жена приехала в страну-оккупанта. Из соцсетей Алены Красновой стало известно, что она побывала на творческом вечере блогера Эльдара Джарахова, который отмечает день рождения. Мероприятие состоялось в московском Театре на Малой Бронной.
А также Никита Пресняков не хочет, чтобы его все время связывали с именами знаменитой бабушки и мамы. Пресняков достаточно болезненно воспринимает, когда его называют "внуком Пугачевой" или же "сыном Орбакайте", ведь своего успеха он старается добиться сам.
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