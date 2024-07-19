Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

Жена Никиты Преснякова вернулась в РФ, но, кажется, без мужа.

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Алена Краснова прилетела в Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Внук российской певицы Аллы ПугачевойНикита Пресняков и его жена Алена Краснова покинули страну-терррориста РФ еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, пара уехала жить в США.

Как сообщают росСМИ, Пресняков не планирует возвращаться в Россию, а вот его жена приехала в страну-оккупанта.

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Из соцсетей Алены стало известно, что она побывала на творческом вечере блогера Эльдара Джарахова, который отмечает день рождения. Мероприятие состоялось в московском Театре на Малой Бронной.

Краснова прибыла на мероприятие со своими подругами. Там девушка засветилась в длинном платье с леопардовым принтом и в роскошном колье.

Алена Краснова засветилась в Москве / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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