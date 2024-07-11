"На ее могиле напишем": пропагандистка Поплавская набросилась на Аллу Пугачеву

Российская "Красная Шапочка" выдала новую порцию бреда в адрес Аллы Пугачевой.

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Яна Поплавская высказалась об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, t.me/the_yana_poplavskaya

Российская актриса и ярая путинистка Яна Поплавская сказала, что на могиле Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину, нужно будет написать ее слова.

На своей странице в Telegram, который пестрит только кремлевской пропагандой, Поплавская сделала соответствующую публикацию.

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"Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: "Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим", — заявила путинистка.

Путинистка Поплавская сделала публикацию об Алле Пугачевой / фото: скрин t.me/the_yana_poplavskaya

Отметим, накануне Алла Пугачева в своих соцсетях опубликовала фото раненого украинского ребенка после падения ракеты на киевскую больницу "Охматдет" и написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, Мария Захарова решила высказаться по поводу российской звезды, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, поддержавшей накануне Украину в атаке РФ на Охматдет. Не обошлось без традиционного хамства со стороны Захаровой. Зачем-то представительница МИД страны-агрессора вспомнила здесь "бога".

А также певица Алла Пугачева обратилась к своим друзьям, чтобы те побыстрее выезжали из террористической России.

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