"На ее могиле напишем": пропагандистка Поплавская набросилась на Аллу Пугачеву

Российская актриса и ярая путинистка Яна Поплавская сказала, что на могиле Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину, нужно будет написать ее слова.
На своей странице в Telegram, который пестрит только кремлевской пропагандой, Поплавская сделала соответствующую публикацию.
"Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: "Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим", — заявила путинистка.
Отметим, накануне Алла Пугачева в своих соцсетях опубликовала фото раненого украинского ребенка после падения ракеты на киевскую больницу "Охматдет" и написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, Мария Захарова решила высказаться по поводу российской звезды, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, поддержавшей накануне Украину в атаке РФ на Охматдет. Не обошлось без традиционного хамства со стороны Захаровой. Зачем-то представительница МИД страны-агрессора вспомнила здесь "бога".
А также певица Алла Пугачева обратилась к своим друзьям, чтобы те побыстрее выезжали из террористической России.
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