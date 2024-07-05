"Надо валить": Пугачева предупредила своих друзей об опасности оставаться в России

Алла Пугачева активно призывает своих друзей выезжать из России.

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Алла Пугачева обратилась к своим друзьям/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осудила незаконное вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, обратилась к своим друзьям, чтобы те побыстрее выезжали из террористической России.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", об этом им якобы сообщил близкий друг певицы, который живет в Москве.

"Аллочка позвонила, сказала, что советует мне через месяц, максимум два, уехать из России. Нужно валить, так и сказала. Хотя бы на полгода. Почему, зачем, ничего не объяснила. Мол, только при встрече. Я пока не решил, уезжать ли. Но Аллочка, наверное, что-то знает", - сказал он.

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"По нашим данным, такие же звонки от Пугачевой и ее мужа Максима Галкина получили еще около десятка их друзей и подруг, которые сейчас живут в Москве и Питере. Что значит призыв уезжать, никто из них не знает", - пишут пропагандисты.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Между тем, путинский рупор Дмитрий Песков сообщил, что не понимает смысла этих звонков. "Это делают внутренние враги", - сообщили другие источники в АП.

"Не исключаю, что она что-то такое знает. Но сложно сказать, что именно", - заявил источник.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

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