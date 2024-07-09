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Захарова наехала на Пугачеву за поддержку Украины после удара РФ по Охматдету

Яна Ставская
9 июля 2024, 22:52
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Мария Захарова зачем-то упомянула "бога".
Захарова наехала на Пугачеву за поддержку Украины после удара РФ по Охматдету
Захарова снова устроила истерику / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм Аллы Пугачевой

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова решила высказаться по поводу российской звезды, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, поддержавшей накануне Украину в атаке РФ на Охматдет.

Не обошлось без традиционного хамства со стороны Захаровой. Зачем-то представительница МИД страны-агрессора вспомнила здесь "бога".

Комментируя ситуацию вокруг Пугачевой, она ответила словами "Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся".

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Что предшествовало

Как писал Главред, Алла Пугачева отреагировала на жуткую трагедию, когда россияне ударили ракетой по детской больнице Охматдет.

Звезда выложила фото, которое облетело все паблики. На нем изображен окровавленный маленький пациент больницы, которого мама держит на руках сразу после прилета российской ракеты.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Удар по Украине и Киеву 8 июля – главное

Вчера ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны. В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Было привлечено около 400 спасателей. Пациентов перевели в другие медицинские учреждения для обеспечения оказания надлежащей медпомощи.

В больницах Киева находятся 64 человека. Всего в результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей. Также известно о 190 раненых.

Следователи СБУ установили, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Что такое детская больница "Охматдет"

Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

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