Нашла еще одного предателя: путинистка Поплавская "слила" помощника диктатора Путина

Путинистка Яна Поплавская раскритиковала Кирилла Крока за его желание провести вечер памяти Римаса Туминаса.

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Яна Поплавская нашла себе еще одну "жертву" хейта / коллаж: Главред, фото: t.me/the_yana_poplavskaya

Российская актриса одной роли "Красной Шапочки" Яна Поплавская, которая не дает о себе забыть при помощи нападок на артистов, которые выступили против войны в Украине, нашла еще одного предателя.

Как сообщают росСМИ Поплавская набросилась на директора Театра Вахтангова Кирилла Крока за желание реабилитировать в глазах россиян литовского режиссера Римаса Туминаса и провести вечер, посвященный его памяти.

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Отметим, Туминас ранее согласился помочь в постановке спектакля "Мой друг Бандера", но умер 6 марта 2024 года. 4 июня должен был состоятся вечер памяти режиссера, который перед смертью уехал из страны-оккупанта РФ, но поклонники диктатора Путина не допустили этого.

"Мы с вами, с культурным фронтом страны и с ветеранами СВО смогли добиться отмены чествования предателя России 4 июня 2024 года", - заявила Поплавская.

Также артистка отметила, что попытки главы Театра Вахтангова реабилитировать Туминаса - предательство.

"С Туминаса уже не спросить, но с его обожателя можно. Быть доверенным лицом президента, но закрыть глаза на оскорбления в его адрес. Ведь так удобнее и выгоднее", - сказала путинистка.

Кто такая Яна Поплавская? Яна Поплавская — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.

В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2022 году поддержала вторжение России в Украину.

19 октября 2022 года внесена в санкционный список Украины за пропаганду "путинского режима и поддержку войны", а также "распространение дезинформации о войне России против Украины". В феврале 2023 года Поплавская была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии в Украине, с предложением введения против неё международных санкций.

Яна Поплавская - последние новости по теме

Отметим, актриса-путинистка Яна Поплавская "наехала" на Ани Лорак. Пропагандистка не обошла вниманием певицу-"украинку" Ани Лорак и белоруса-телеведущего Дмитрия Шепелева и назвала их предателями.

А также путинистка Яна Поплавская никак не может успокоится от того, что Пугачева может свободно говорить о том, что думает. Она считает, что Примадонна в муках от того, что уехала из страны-террористки РФ.

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