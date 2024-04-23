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Успел дойти до машины: на мужа путинистки Поплавской напали в Москве

Алена Кюпели
23 апреля 2024, 23:53
Яна Поплавская рассказала о нападении на ее мужа и назвала это удачным днем.
Путинистка Поплавская снова напала на Пугачеву
Путинистка Поплавская рассказала про нападение на мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/the_yana_poplavskaya

Безумная путинистка Яна Поплавская, которая поддерживает военное нападение России на Украину, чуть не лишилась своего мужа.

Как сообщает пропагандистское издание Стархит, Поплавская рассказала о том, что на ее мужа на улице напали. Между тем, сама актриса день нападения назвала "удачным", потому что муж оказался живым после нападения. "Его не зарезали ножом и не застрелили, "всего лишь" ударили кулаком в висок", — объяснила актриса.

Евгений Яковлев ехал на работу, когда случилось мелкое ДТП – по словам Поплавской, за рулем второй машины сидел "бородатый водитель". Ведущий вышел из авто, чтобы решить проблем, как вдруг его оппонент нанес удар в область виска и уха.

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Кто такая Яна Поплавская?

Яна Поплавская — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2022 году поддержала вторжение России в Украину.
19 октября 2022 года внесена в санкционный список Украины за пропаганду "путинского режима и поддержку войны", а также "распространение дезинформации о войне России против Украины". В феврале 2023 года Поплавская была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии в Украине, с предложением введения против неё международных санкций.

"Оглушенный от удара Женя успел дойти и закрыться в машине, а нападавший, говорящий с акцентом, продолжал ломится в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию. Приехали моментально, при личном досмотре водителя и его попутчика нашли огромную пачку наличных денег (1,5-2 миллиона рублей), происхождение которых молодчики объясняли очень мутно", — сообщила актриса.

Яна Поплавская - последние новости по теме

Отметим, актриса-путинистка Яна Поплавская "наехала" на Ани Лорак. Пропагандистка не обошла вниманием певицу-"украинку" Ани Лорак и белоруса-телеведущего Дмитрия Шепелева и назвала их предателями.

А также путинистка Поплавская никак не может успокоится от того, что Пугачева может свободно говорить о том, что думает. Она считает, что Примадонна в муках от того, что уехала из страны-террористки РФ.

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