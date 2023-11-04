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Обслуживала чиновников: престарелая "Красная шапочка" вызверилась на Пугачеву

Алена Кюпели
4 ноября 2023, 15:29
Путинистка Поплавская никак не может успокоится от того, что Пугачева может свободно говорить о том, что думает.
Путинистка Поплавская снова напала на Пугачеву
Путинистка Поплавская снова напала на Пугачеву / Коллаж Главред, фото Instagram/the_yana_poplavskaya

Российская актриса Яна Поплавская, которая поддерживает террориста Путина, а также его нападение на мирную Украину, высказалась по поводу Аллы Пугачевой.

Российская певица вернулась накануне в страну-агрессора, чтобы завершить личные дела.

Между тем, как пишут пропагандистские СМИ, актриса, которая имеет одну успешную роль Красной шапочки в детстве считает, что Пугачева спит и видит, чтобы вернуться в террористическую Россию.

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"Только холопами при власти всегда были вы, Алла Борисовна! Кормились с рук, угождали, по вызову обслуживали дни рождения и праздники чиновников, лживо улыбались, называя это "дружбой и связями"! Холопы, возомнившие себя господами, что может быть ущербнее…" —цитирует ее пропагандистское издание "Стархит".

Отметим, что Яна Поплавская славится своей террористической позицией в отношении Украины и поддержала аннексию Крыма в 2004 году.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу,композитору и "путинисту" Илье Резнику.

Ранее также путинистка Поплавская рассказала, каким с войны вернулся ее сын-оккупант.

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