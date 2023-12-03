Скандальная российская актриса-путинистка Яна Поплавская, которая некогда сыграла роль Красной Шапочки в советском фильме и на этой почве поймала мощную "звездную болезнь", назвала предательницей певицу украинского происхождения Ани Лорак (которая много лет уже зарабатывает кровавые рубли в стране-агрессоре РФ)
Пропагандистка не обошла вниманием певицу-"украинку" Ани Лорак и белоруса-телеведущего Дмитрия Шепелева (который тоже много лет зарабатывает деньги на пропагандистском российском ТФ).
"Шепелев, Лорак, многие другие. Теперь все предатели Родины мечтают вернуться к кормушке точно таким же путем. Пройдет время и они дальше будут ненавидеть "Рашку", называть россиян тупым быдлом и ставить себя выше остальных", – явно плюясь ядом на клавиатуру, написала Поплавская.
Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.
Ранее Яна Поплавская, которая славится своей террористической позицией в отношении Украины и поддержала аннексию Крыма в 2004 году рассказала, каким вернулся ее сын Клим с войны.
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