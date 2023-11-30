Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

Ани Лорак не может прожить и недели, чтобы не пробить дно в террористической России.

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Ани Лорак подлизывается к Навке / Коллаж Главред, Скриншот Instagram

Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, уверенно продолжает пробивать дно и умирать для украинцев.

В частности, одно из пропагандистских СМИ выложило фото, как Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.

На фото видно, как Лорак нежно держится за живот, преданно заглядывая в глаза путинистки Навке. По всему видно, что у женщин дружеские отношения.

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Лорак даже не смущает тот факт, что Навка - жена человека, очень близкого к Путину, который каждый день убивает украинцев и уничтожает мирные украинские города.

Впрочем, позиция певицы уже даже не удивляет. Недалекая Лорак давно дала понять, что ее дом Россия и признавать очевидные факты она не собирается.

Ани Лорак присела перед Навкой / Фото 7dn.ru

Кстати, что касается третьей беременности Навки, то по фото с вероятностью 100 процентов можно сказать, что она ждет ребенка. Между тем, пропагандисты не спешат делать громких заявлений, ведь Навка заявлена в главной роли одного из новогодних ледовых шоу.

Напомним, ранее россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москвецинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

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