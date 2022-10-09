Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

Яна Поплавская собралась на фронт, но лишь после своих "непригодных мужчин" / instagram.com/the_yana_poplavskaya

Российская актриса, которая в свои 55 лет так и не сумела переплюнуть свой "детский" успех в фильме про Красную Шапочку, Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление.

РосСМИ цитируют пропутинскую артистку, которая рассуждала о том, что готова отправиться на фронт после объявления "частичной мобилизации" в РФ. Но, как бывает у подобных ей псевдопатриотов, согласная она "долг" своей родине отдавать при определенном условии - если ее мужчин (мужа и двоих сыновей) призовут на войну.

"Я просто уйду вместе с ними. Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Я не смогу просто оставаться дома. Вы как себе это представляете: уходят мужчины, а я остаюсь дома..." - храбро заявила Поплавская с огромной порцией лицемерия в своих словах.

Дело в том, что "красная от крови украинского народа шапочка" заговорила о мобилизации и своем участии в войне потому что прекрасно знает - ни ее сыновья, ни ее муж мобилизированы не будут, по крайней мере не в первой волне: сыновьям призывного возраста куплены документы об "ограниченной годности", а у супруга - "отвод", так как он ведущий.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.

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