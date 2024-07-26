Российский певец Никита Пресняков, который уехал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, три года не платил за парковочное место в центре Москвы.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пресняков должен коммунальным службам более 41 тысячи рублей.
"Сын Орбакайте и Преснякова оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Именно здесь до недавнего времени жил наследник Примадонны. Зачем тратиться на платное тачкоместо, подумал Никита, и скопил долг в 41 222 рубля", — написали СМИ.
Коммунальные службы страны-террориста РФ обратились в суд, однако на письма и претензии артист не отвечает и на связь не выходит.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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Отметим, Пресняков не планирует возвращаться в Россию, а вот его жена приехала в страну-оккупанта. Из соцсетей Алены Красновой стало известно, что она побывала на творческом вечере блогера Эльдара Джарахова, который отмечает день рождения. Мероприятие состоялось в московском Театре на Малой Бронной.
А также Никита Пресняков не хочет, чтобы его все время связывали с именами знаменитой бабушки и мамы. Пресняков достаточно болезненно воспринимает, когда его называют "внуком Пугачевой" или же "сыном Орбакайте", ведь своего успеха он старается добиться сам.
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