На Никиту Преснякова подали в суд из-за неуплаты за парковку.

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Никита Пресняков влез в долги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Никита Пресняков, который уехал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, три года не платил за парковочное место в центре Москвы.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пресняков должен коммунальным службам более 41 тысячи рублей.

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"Сын Орбакайте и Преснякова оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Именно здесь до недавнего времени жил наследник Примадонны. Зачем тратиться на платное тачкоместо, подумал Никита, и скопил долг в 41 222 рубля", — написали СМИ.

Коммунальные службы страны-террориста РФ обратились в суд, однако на письма и претензии артист не отвечает и на связь не выходит.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, Пресняков не планирует возвращаться в Россию, а вот его жена приехала в страну-оккупанта. Из соцсетей Алены Красновой стало известно, что она побывала на творческом вечере блогера Эльдара Джарахова, который отмечает день рождения. Мероприятие состоялось в московском Театре на Малой Бронной.

А также Никита Пресняков не хочет, чтобы его все время связывали с именами знаменитой бабушки и мамы. Пресняков достаточно болезненно воспринимает, когда его называют "внуком Пугачевой" или же "сыном Орбакайте", ведь своего успеха он старается добиться сам.

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