Жена Никиты Преснякова сделала признание в РФ - что произошло

Жена внука Аллы Пугачевой вернулась в страну-террориста РФ.

https://stars.glavred.info/zhena-nikity-presnyakova-sdelala-priznanie-v-rf-chto-proizoshlo-10583342.html Ссылка скопирована

Алена Краснова отправилась на съемку в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Российский музыкант Никита Пресняков уехал из России вместе со своей женой Аленой Красновой еще в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ. На днях Алена все же вернулась домой, но без мужа.

На своей странице в соцсетях Алена показала, как уже встретилась с друзьями, а теперь модель показалась на съемочной локации и рассказала, что давно мечтала о таких интерьерах.

видео дня

"Как же я соскучилась по таким съемкам", – написала Алена.

Жена Никиты Преснякова в РФ / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Пока не известно надолго ли девушка приехала в страну-оккупанта, но, кажется, Никита не планирует появляться в РФ, поскольку строит музыкальную карьеру в США.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред