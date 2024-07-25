Жена Никиты Преснякова сделала признание в РФ - что произошло

Российский музыкант Никита Пресняков уехал из России вместе со своей женой Аленой Красновой еще в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ. На днях Алена все же вернулась домой, но без мужа.
На своей странице в соцсетях Алена показала, как уже встретилась с друзьями, а теперь модель показалась на съемочной локации и рассказала, что давно мечтала о таких интерьерах.
"Как же я соскучилась по таким съемкам", – написала Алена.
Пока не известно надолго ли девушка приехала в страну-оккупанта, но, кажется, Никита не планирует появляться в РФ, поскольку строит музыкальную карьеру в США.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
Вас может заинтересовать:
- После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь
- Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина
- Слезы счастья: жена Никиты Пресняков показала гендер-пати и узнала пол ребенка
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред