Российский музыкант Никита Пресняков, который еще в начале полномасштабной войны в Украине уехал из страны-террориста жить в США, недавно снова появился в РФ.
Теперь же на странице в соцсетях его отца-путиниста российского певца Владимира Преснякова появилось семейное фото, сделанное на отдыхе в Испании, где показался и Никита.
Пресняков опубликовал кадр, на котором он запечатлен с Никитой и с сыновьями от Натальи Подольской.
"Мои Преснячки", — написал путинист.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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