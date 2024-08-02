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Никита Пресняков сбежал из РФ к своему отцу-путинисту - где он сейчас

Элина Чигис
2 августа 2024, 12:29
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Никита Пресняков улетел в Испанию к отцу и его семье.
Владимир Пресняков, Никита Пресняков
Никита Пресняков отправился к отцу в Испанию / коллаж: Главред, фото: t.me/vladimirpresnyakov

Российский музыкант Никита Пресняков, который еще в начале полномасштабной войны в Украине уехал из страны-террориста жить в США, недавно снова появился в РФ.

Теперь же на странице в соцсетях его отца-путиниста российского певца Владимира Преснякова появилось семейное фото, сделанное на отдыхе в Испании, где показался и Никита.

видео дня

Пресняков опубликовал кадр, на котором он запечатлен с Никитой и с сыновьями от Натальи Подольской.

"Мои Преснячки", — написал путинист.

Путинист Пресняков с сыновьями
Путинист Пресняков с сыновьями / фото: скрин instagram.com/presnyakovvladimir/

Кто такой Никита Пресняков?

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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