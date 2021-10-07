В Днепре устроили "коридор позора" зрителям концерта вдовы Михаила Круга

Ирина Круг / УНИАН

В Днепре горожане устроили "коридор позора" для тех людей, кто собирался посетить концерт Ирины Круг ‒ певицы и вдовы убитого в 2001 году легендарного исполнителя русской блатной музыки Михаила Круга. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает портал ТСН.Ранок.

Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму. Зрителей, которые заплатили за билеты от 700 до тысяч гривен, протестующие обвинили в финансировании врага и в измене Украине.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", — заявил заместитель начальника Главка Нацполиции по Днепропетровской области Владимир Богонис.

К слову, Летний театр, где проходил концерт, усиленно охраняли около полусотни человек. Запасные выходы организаторы концерта заблокировали коробками и стульями, чтобы закрыть доступ к сцене. Задержанных и пострадавших, как сообщили полицейские, нет.

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Напомним, в июне нынешнего года в Киеве прошли протесты против концерты одиозного рэпера из России Басты (Василия Вакуленко), который посещал аннексированный Крым .

Десятки людей пришли к концерт-холлу Stereo Plaza с плакатами: "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста – путинская шестерка".