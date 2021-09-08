Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

Моргенштерн / Instagram

Рэпер Моргенштерн, который с 29 апреля 2021 года находится в списке людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, собрался в Украину с концертами.

Билеты продает сайт Контрамарка, который организовывал концерт Басты, столь нашумевшего в Киеве. Планируется три выступления - в Киеве, Харькове и Запорожье.

"Моргенштерн умеет делать хайп из себя самого и готов продемонстрировать это в Киеве! В столицу Украины артист привезет свои лучшие хиты, настоящее шоу и скандал", - обещает администрация сайта.

Билеты в Киеве будут стоить от 690 до 4490 гривен - концерт пройдет во Дворце Спорта.

Билеты в Харькове будут стоить от 400 до 2590 гривен, и пройдут в Харьковском Дворце спорта.

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Билеты в Запорожье обойдутся в 550-950 гривен, и концерт будет во Дворце Спорта "Юность",

К слову, примечательно, что несмотря, на то, что в Facebook Контрамарка уже есть анонс концерта Басты в декабре, о Моргенштерне вообще ни слова, хотя его выступления будут на месяц раньше - в ноябре 2021.

Напомним, что в интервью Гордону Моргенштерн заявил, что поменял фамилию в паспорте, поэтому запрет от 29 апреля 2021 больше не действует - теперь он Алишер Моргенштерн.

"Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас Служба безопасности нах**", - отметил музыкант.

Моргенштерн – это фамилия его матери, а Валеев – отца, и он якобы поменял фамилию в 14 лет. Однако, паспорт Моргенштерна с подобными изменениями никто не видел, и подтвердить или опровергнуть слова рэпера не может.

Он отказался сказать, чей Крым, но при этом заявил Гордону, что хочет выступить в Украине, и шесть раз отказывался от гастролей в Крыму.

С 17 июня стало известно, что Моргенштерн судится с СБУ за запрет на въезд в Украину.