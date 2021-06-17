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В Украину сильно хочет: российский рэпер Моргенштерн подал в суд иск против СБУ

17 июня 2021, 16:53
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Моргенштерн пытается добиться отмены запрета на въезд в Украину.

Моргенштерн
Моргенштерн решил подать в суд иск против СБУ / Instagram

Скандальный российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн подал в Окружной административный суд Киева иск против Службы безопасности Украины.

Как сообщается, причиной этого стало внесение его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Таким образом Моргенштерн, высказывавшийся в поддержку главы Кремля Владимира Путина, пытается добиться отмены запрета на въезд в Украину.

Репер просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов для внесения его в указанный список и отменить приказ Минкульта об обновлении данного перечня на основании соответствующего обращения спецслужбы.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", — говорится в сообщении на сайте ОАСК.

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Как объяснили в СБУ, поводом для внесение Моргенштерна в черный список стала "пропаганда насилия и наркотиков".

Кроме того, в декабре 2019 года он спровоцировал скандал во время выступления в Одессе, назвав "показухой" траур по жертвам пожара в торгово-экономическом колледже.

Напомним, ранее Моргенштерн в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов в 2020 году.

Позже стало известно, что рэп-исполнитель собрался с концертами летом 2021 года сразу в три украинских города - Киев, Харьков, Запорожье.

Тем не менее, позже Министерство культуры внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

СБУ Моргенштерн
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