Моргенштерн голым задом спровоцировал скандал на премии Муз-ТВ

Моргенштерн / Instagram

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее время ‒ Алишер Валиев), которого на днях в Москве оштрафовали за пропаганду наркотиков, своим голым задом устроил переполох на премии канала Муз-ТВ. Как заметно по видео с церемонии, Моргенштерн приехал на церемонию в инвалидной коляске и сходу отказался бесплатно общаться с ведущей мероприятия Ксенией Собчак.

Во время объявления победителя в номинации "Лучший исполнитель", которым стал Александр Ревва, он же поп-певец Артур Пирожков, скандальный рэпер выскочил на сцену и начал требовать, чтобы зрители решили, кто лучше — он или Ревва. А потом рэпер вызвал из зала свою группу поддержки и устроил импровизированное выступление, совсем не обращая внимая на свои сползшие штаны и голый зад.

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Напомним, ранее Моргенштерн в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов в 2020 году.

Позже стало известно, что рэп-исполнитель собрался с концертами летом 2021 года сразу в три украинских города - Киев, Харьков, Запорожье.

Тем не менее, позже Министерство культуры внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.