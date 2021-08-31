"Концентрация мата и агрессии": скандальный Моргенштерн дал интервью Гордону

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

Российский блогер и музыкант Алишер Валиев встретился с известным украинским интервьюером журналистом Дмитрием Гордоном на нейтральной территории, чтобы пообщаться об актуальных темах и жизни самой скандальной публичной личности в России

Как сообщает жена Дмитрия Гордона и редактор издания Гордон Алеся Бацман, Моргенштерн не стеснялся в выражениях.

"Концентрация самоиронии, мемов, мата, юмора на грани и за гранью, агрессии, слез и смеха в этой беседе зашкаливала. Уверяю, 2,5 часа вы не сможете отлипнуть от экрана. Обычно он вызывает у людей крайние эмоции: или восхищение, или отвращение. Равнодушных я не встречала. Запрещенный СБУ за пропаганду наркотиков и подавший на нее в суд Моргенштерн по результатом 2020 года стал самым популярным артистом в украинском ютубе, в двух топ-10 - сразу три его видео", - напомнила она.Читайте такжеСлава Моргенштерна не будет долгой: астролог Влад Росс предрек страшную судьбу рэперу

Бацман сообщила, что видео интервью выйдет на ютубе в 18-00 31 августа.

Моргенштерн сам выступил его инициатором, написав Гордону в личку.

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"На запись программы в Стамбул он прилетел на частном самолете, захватив с собой не только красотку-невесту Дилару (кстати, именно сегодня у них свадьба), но и тетю, дядю и многочисленную охрану. Плюс интервью он решил давать в футболке с мерчем Гордона, так как признался, что он - давний его фанат", - прокомментировала она встречу.

Как известно, 31 августа Моргенштерн и Дилара сыграли свадьбу и расписались в ЗАГСе. По слухам, это связано с пари Моргенштерна и Ксении Собчак по поводу их будущего интервью.

Напомним, ранее Моргенштерн в Украине попал в топ рейтингов про прослушиванию и просматриванию клипов в 2020 году.

Позже стало известно, что рэп-исполнитель собрался с концертами летом 2021 года сразу в три украинских города - Киев, Харьков, Запорожье.

Тем не менее, позже Министерство культуры внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.