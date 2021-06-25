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Одиозный рэпер Баста выступит в Украине, несмотря на его визиты в Крым

25 июня 2021, 20:12
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Если бы Баста пытался въехать на территорию нашей страны в 2017-2020 годах, то запрет на въезд продлили бы на 10 лет.

Баста
Баста выступит в Украине / Instagram

25 и 26 июня в Киеве, а также 27 июня в Одессе должны состояться концерты российского рэпера Василия Вакуленко (Басты). И это несмотря на то, что он выступал в оккупированном Крыму. Вместе с тем, запрет на въезд рэпера на территорию нашей страны отменили в 2020 году, а уже в мае этого года он посещал один из ресторанов Киева, сообщает LIGA.net.

Въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Вакуленко запретили в 2017 году из-за концертов во временно оккупированном Крыму. Так, в сети были опубликованы видео концертов Басты в Ялте 2014-15 годах. Кроме того, он снялся в фильме "Ке-ды", в котором играл военнослужащего, который проходил службу в оккупированном Крыму.

Согласно закону о кинематографии, перечень лиц, составляющих угрозу нацбезопасности Украины, составляет Министерство культуры и информационной политики на основании представлений СНБО, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Басту включили и исключили из этого списка по представлению СБУ. В самом ведомстве заявили, что если за три года запрета на въезд в Украину человек больше ни разу не посещал оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

Если бы Баста пытался въехать на территорию нашей страны в 2017-2020 годах, то запрет на въезд продлили бы на 10 лет. Но формально рэпер выполнил требования украинского законодательства, поэтому СБУ попросила Минкульт убрать Басту из "черного списка".

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"Однако мы считаем, что у данного преступления нет срока давности. После того как Басту исключили из черного списка, мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд", – сообщили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

4 мая стало известно, что Баста, ранее несколько раз посещавший оккупированный РФ Крым, приехал в Киев, чем и спровоцировал большой скандал.

На майских выходных в Киеве украинцы заметили российского репера Басту в ресторане и обратились к нему с выкриком: "Крым - это Украина!", после этого охрана репера грубо напала на киевлян.

Позже рэпер провел прямой эфир в соцсети и рассказал, что раньше он часто бывал в Киеве и навещал близких "без прецедентов".

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