Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

Денис Путинцев / УНИАН

Много российских исполнителей, попавших в список сайта Миротворец, приезжают в Украину и записывают здесь свои альбомы, но об этом не разгоняется информационная война. Устраивать на них "охоту", как было с российским рэпером Василием Вакуленко (Бастой), не имеет смысла.

Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

"Не понимаю, почему такие проявления патриотичности, как в случае с Бастой, возникают точечно. И почему это именно с Бастой. Какой смысл в этой охоте на этого российского исполнителя? Да просто бросить дерьмо на вентилятор!" - сказал он.

Путинцев считает, что "истинные патриоты не машут флагами с криками "бей и убивай мос*алей". По его словам, истинные патриоты делают что-то хорошее для своей страны, а не делают плохое для другой.

"Истинный патриот хочет, чтобы в его стране все было хорошо, а не чтобы было в России плохо. У нас же многим патриотам кажется, что главное, чтобы было плохо России, и тогда у нас автоматически все станет хорошо. Но так не будет", - заявил он.

Путинцев добавил, что нужно изменить менталитет начать уважать самих себя.

"У нас не будет хорошо, пока не перестанем писать в подъездах, обрисовывать стены и не обращать внимание на воспитание своих детей, а потом кричать: "Какую дичь ты слушаешь!"… Нужно начать работать над своими внутренними проблемами, и тогда у нас все будет хорошо", - резюмировал медиамен.

Читайте также"Мать заставила": украинцы высмеяли студентку, попавшую в скандал из-за БастыКак известно, в 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

4 мая стало известно, что Баста, ранее несколько раз посещавший оккупированный РФ Крым, приехал в Киев, чем и спровоцировал большой скандал.

На майских выходных в Киеве украинцы заметили российского репера Басту в ресторане и обратились к нему с выкриком: "Крым - это Украина!", после этого охрана репера грубо напала на киевлян.

Позже рэпер провел прямой эфир в соцсети и рассказал, что раньше он часто бывал в Киеве и навещал близких "без прецедентов".