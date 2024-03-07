Решение суда по убийству оператора-украинки Хатчинс: что будет с Алеком Болдуином

За ненамеренное убийство Галины Хатчингс оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид может грозить до 18 месяцев заключения.

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Алека Болдуина акже ждет судебное разбирательство в связи с обвинением в непредумышленном убийстве Галины Хатчингс / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Cпециалистку по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая занималась реквизитом на съемочной площадке фильма "Ржавчина", суд признал виновной в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которое случилось на съемках фильма "Ржавчина" (Rust). Об этом сообщает BBC

Суд еще не озвучил наказания для оружейницы ‒ его объявят на одном из заседаний в апреле 2024 года. За непреднамеренное убийство 26-летней Гутьеррес-Рид может грозить до полутора лет заключения.

"В этом деле речь идет о постоянных бесконечных нарушениях безопасности, которые привели к смерти человека", – сказала прокурор Кэрри Т. Моррисси.

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Гутьеррес-Рид была "небрежной", "неосторожной" и "легкомысленной", потому что она не заметила, что боевые пули смешались с муляжами в ящике с патронами на съемочной площадке, сказала она в своей обвинительной речи присяжным.

Моррисси также представила доказательства того, что Гутьеррес-Рид привезла на съемочную площадку в Нью-Мексико коробку с боевыми пулями из своего дома в штате Калифорния. По мнению обвинения, эти патроны медленно распространялись на съемочной площадке в течение дюжины суток.

Моррисси считает, что оружейница не собиралась приносить боевые патроны на съемочную площадку, поэтому смерть Хатчинс была "случаем трагической халатности". Прокурор добавила, что Гутьеррес-Рид больше "беспокоилась о своей карьере".

Актера Алека Болдуина, который, собственно, и жал на курок, также ждет судебное разбирательство в связи с обвинением в непредумышленном убийстве. Правда, теперь его адвокаты могут аргументировать, что боевой патрон попал на съемочную площадку по халатности Гутьеррес-Рид и их клиент не имел возможности об этом знать.

Кто такой Алек Болдуин? Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

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