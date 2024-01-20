Алеку Болдуину грозит тюрьма: новый поворот в деле об убийстве украинки

Предыдущие обвинения с актера, обладателя премии "Эмми", были сняты в апреле.

https://stars.glavred.info/aleku-bolduinu-grozit-tyurma-novyy-povorot-v-dele-ob-ubiystve-ukrainki-10534817.html Ссылка скопирована

Алеку Болдуина грозит тюрма / Коллаж Главред, фото Instagram/alecbaldwininsta

Гранд жюри штата Нью-Мексико предъявило Голливудскому актеру Алеку Болдуину новое обвинение в непредумышленном убийстве из-за смертельной стрельбы на съемочной площадке в октябре 2021 года.

По информации Би-Би-Си, предыдущие обвинения с актера, обладателя премии "Эмми", были сняты в апреле прошлого года, всего за две недели до начала уголовного процесса против него.

Местные прокуроры с тех пор поделились "дополнительными фактами" судебно-медицинской экспертизы оружия, использованного при стрельбе.

видео дня

Адвокаты Болдуина заявили Би-би-си: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде". 65-летний Болдуин практиковался в стрельбе из пистолета Colt перед съемками сцены для предстоящего вестерна "Ржавчина", снятого недалеко от Санта-Фе, в октябре 2021 года.

Но пистолет выстрелил, смертельно ранив 42-летнюю украинскую кинематографистку Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу.

Актер утверждает, что не нажимал на курок, а лишь отвел курок пистолета. Он также утверждал, что не виноват в смерти Хатчинс, поскольку не знал, что в оружии были боевые патроны, и потому что на съемочной площадке не должно было быть боевых патронов.

Но в октябре специальные прокуроры Нью-Мексико заявили, что они поручили судебно-медицинским экспертам восстановить оружие после того, как оно было сломано во время испытаний ФБР.

По их словам, это показало, что инцидент мог произойти только в том случае, если бы спусковой крючок был нажат.

Напомним, ранее актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.

Ранее также Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявил, что он заканчивает свою актерскую карьеру.

Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.