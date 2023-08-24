"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

Легендарный украинский музыкант Святослав Вакарчук рассказал, как литератор и музыкант Сергей Жадан спас ему жизнь.

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Вакарчук рассказал, как Жадан спас ему жизнь / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский музыкант и лидер коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, как в минувшем году легендарный украинский литератор и фронтмен коллектива "Жадан и собаки" спас ему жизнь в Харькове.

"Я хотел поздравить своего друга Сергея с Днем рождения. Последний раз, когда мы встречали мой день рождения, Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не стал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это правда. Это было на Салтовке в Харькове. Мы заехали к харьковской территориальной 127-ю бригаде. Мы разговаривали, а потом я решил попеть. Сергей был с нами. И тут в какой-то момент нам говорят: "Только осторожно (а я уже с гитарой стою) здесь мина, она неразорванная. Мы только сами ее увидели". Сергей, я помню, взял какой-то плафон, его так аккуратно поставил наверх. Чтобы как бы сделать его более безопасным. Но на самом деле от того, я еще больше на нее обращал внимание. После такого отношения остаются близкими надолго", ‒ сказал он, выступая в Киеве рамках концерта-презентация проекта Жадана "Птица. Стихи".

Напомним, ранее Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

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"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

Позднее Жадан посетил город Бахмут в Донецкой области, в котором уже несколько месяцев идут очень жестокие бои ВСУ с русскими оккупантами.

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся", – писал тогда он.

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