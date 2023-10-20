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Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме: священники возмутились

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 19:02 обновлено 20 октября, 19:10
Певица Кристина Соловий и музыкант Сергей Жадан, которым приписывают роман, выпустили страстный клип на трек "Серце" и попали в скандал.
Жадан, Соловий, клип
Жадан и Соловий выпустили клип / коллаж Главред, скриншоты из видео

Известная поп-певица Кристина Соловий и легендарный писатель/музыкант (фронтмен рок-группы "Жадан и Собаки") Сергей Жадан записали совместный трек клип на песню "Сердце". Причем клип был частично снят во львовском храме святого Андрея Первозванного.

В клипе исполнители, которым активно приписывают романтические отношения, а те только отделываются лукавыми намеками. Но в клипе присутствовали сцены з однополыми парами, которые целовались на камеру.

Но как только клип увидел свет, представители церкви св. Андрея Первозванного попросили Соловий и Жадана удалить его. Свою просьбу они аргументировали тем, что он якобы пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о которых сообщили церкви перед тем, как получить права на съемку.

видео дня

"Слава Иисусу Христу! Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети Интернет клипа "Серце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне у всех просим прощение!", – говорится в заявлении священнослужителей.

Напомним, ранее Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

Позднее Жадан посетил город Бахмут в Донецкой области, в котором уже несколько месяцев идут очень жестокие бои ВСУ с русскими оккупантами.

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся", – писал тогда он.

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Кристина Соловий Сергей Жадан Жадан и собаки
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