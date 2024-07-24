Певец-жиголо Прохор Шаляпин публично оскорбил Лайму Вайкуле

В 2022 году Лайма Вайкуле, в попытках защитить Аллу Пугачеву и ее семью от нападок пропагандистских писак, заявила, что она и Примадонна на пике своих карьер фигурально "кормили" весь Союз. Это фразу латвийской артистке в желтой прессе страны-оккупанта припоминают до сих пор.
Недавно в адрес Вайкуле из-за этого высказался певец Прохор Шаляпин, который в основном известен тем, что соблазняет богатых женщин элегантного возраста с целью наживы и продвижения по карьерной лестнице. В одном из развлекательных шоу он решил обесценить заслуги Вайкуле очень нелестным образом.
В комментарии, который приводят росСМИ, он заявил, что Лайма Вайкуле занималась эскортом - таким образом она, по его ничем не подкрепленным словам, зарабатывала деньги.
"Ты была простой советской эскортницей. "Здоровье положила. Я страну кормила. Я содержала Советский союз". Ты работала вообще в советском эскорте. Да что ты из себя строишь? Ты отдала, а тебе заплатили. Я не могу понять, в чем твое величие? В том, что ты профурсетка?" - намолол чуши Прохор Шаляпин.
Кто такая Лайма Вайкуле?
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину
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