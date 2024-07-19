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Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

Алена Кюпели
19 июля 2024, 18:17
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Российский певец-путинист Басков попал вод выстрел пиротехнической машины.
Путинист Басков чуть не остался без глаз
Путинист Басков чуть не остался без глаз / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путинский подпевала, певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, чуть не пострадал во время концерта.

Как сообщают пропагандистские СМИ, Басков во время одного из фестивалей в российском Санкт-Петербурге, слишком близко подошел к аппарату, который выпускал фейерверки.

Именно в этот момент пиротехническая установка выстрелила фейерверком прямо в лицо путиниста. "Ой, чуть не сожгли", - испугался Басков.

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Позже он также не вышел на фотосессию на фоне баннера фестиваля.

Кто такой Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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Напомним, ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Ранее Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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