Путинский подпевала, певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, чуть не пострадал во время концерта.
Как сообщают пропагандистские СМИ, Басков во время одного из фестивалей в российском Санкт-Петербурге, слишком близко подошел к аппарату, который выпускал фейерверки.
Именно в этот момент пиротехническая установка выстрелила фейерверком прямо в лицо путиниста. "Ой, чуть не сожгли", - испугался Басков.
Позже он также не вышел на фотосессию на фоне баннера фестиваля.
Кто такой Николай Басков
Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.
Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.
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Напомним, ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.
Ранее Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.
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