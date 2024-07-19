Предательница Лолита рассказала о тяжелом состоянии своей дочери

Лолита поделилась тем, что ее дочь нуждается в постоянном лечении.

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Лолита Милявская не воспитывала свою дочь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская, которая поддержала террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала о болезни дочери.

Как пишут пропагандисты, Лолита поделилась, что ее дочь тяжело больна и ей пожизненно нужно пить лекарства.

"У меня ребенок с синдромом Аспергера — это разновидность аутизма. Достаточно внушительное лечение требуется всю жизнь. Сейчас дочь чувствует себя хорошо, у нее прекрасное чувство юмора, в нее вложена бабушкина любовь. А если бы я на все это не зарабатывала… Адаптация дочери к социуму идет до сих пор", — заявила Лолита.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

По словам предательницы, иногда она считала себя плохой матерью. "Я могу многое дать ребенку, но не дала ей свое каждодневное присутствие. Хотя потом понимала, что если бы дала ей это присутствие, то не вылечила бы ее", - добавила она.

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Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что будет содержать пожилую мать и единственную дочь.

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