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Бедняков сделал российским нищим-"освободителям" и их женам выгодное предложение

12 апреля 2022, 14:43

Ведущий пообещал "награду" российским военным.

Бедняков сделал российским нищим "освободителям" и их женам выгодное предложение / instagram.com/biedniakov/

Российская армия "отличилась" в Украине не только зверскими и преступлениями, но и мародерством.

Не раз в перехватах разговоров все слышали, как эти женщины дают напутствие побольше награбить. Жизни людей и детские смерти для них – ничто, лишь трусы да блендер отхватить.

Ведущий Андрей Бедняков предложил сделать отправку вещей женам оккупантов. Также он забрал из кадра книги, ведь в РФ книги не читают.

instagram.com/biedniakov/

Такую посылку он пообещал отправить оккупантам и их родным, чтобы они убрались из Украины.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника. По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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война в Украине мародерство российские военные Андрей Бедняков
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