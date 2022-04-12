Бедняков сделал российским нищим-"освободителям" и их женам выгодное предложение

Ведущий пообещал "награду" российским военным.
Российская армия "отличилась" в Украине не только зверскими и преступлениями, но и мародерством.
Не раз в перехватах разговоров все слышали, как эти женщины дают напутствие побольше награбить. Жизни людей и детские смерти для них – ничто, лишь трусы да блендер отхватить.
Ведущий Андрей Бедняков предложил сделать отправку вещей женам оккупантов. Также он забрал из кадра книги, ведь в РФ книги не читают.
Такую посылку он пообещал отправить оккупантам и их родным, чтобы они убрались из Украины.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.
Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника. По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.
Читайте также:
- Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародера
- "Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонки
- В России начали торговать награбленным орками-мародерами в Украине