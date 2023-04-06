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Андрей Бедняков трогательно обратился к матери в годовщину ее смерти: "Скоро приеду..."

6 апреля 2023, 19:34
Мама Андрея Беднякова умерла во временно оккупированном Мариуполе.
Андрей Бедняков и его мама
Андрей Бедняков пообещал маме в годовщину ее смерти, что скоро приедет / instagram.com/biedniakov

Год назад украинский шоумен Андрей Бедняков потряс новостью о смерти матери - она скончалась из-за осложнений болезни в оккупированном войсками страны-агрессора Мариуполе, откуда ведущий родом.

Про смерть близкого человека он узнал уже после похорон, когда его сестра, которая находилась в Мариуполе вместе с мамой, смогла выбраться из оккупации.

Бедняков не успел попрощаться с матерью перед смертью, и уже год не может побывать на ее могиле: Валентину Николаевну хоть и удалось похоронить по-человечески, но ее тело покоится на временно оккупированных территориях. Однако ведущий хранит память о ней в своем сердце.

видео дня

В день годовщины смерти мамы Бедняков на своей странице в Instagram опубликовал ее фото с трогательной подписью - убедил, что у него все в порядке, и рассказал ей, что теперь она бабушка двоих внуков.

"Год прошел. Не переживай: я поел, моя куртка прикрывает попу, и я в шапке. Люблю тебя, Мам ❤️ Скоро приеду... Чуть не забыл! У тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна", - пишет Андрей Бедняков.

Мама Андрея Беднякова
Андрей Бедняков пообещал маме в годовщину ее смерти, что скоро приедет / instagram.com/biedniakov

Ранее ведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков поведал о своем отношении к россиянам, которые решительно выступают против войны и поддерживают Украину.

Также недавно шоумен стал отцом во второй раз - сына ему подарила его супруга, также ведущая Анастасия Короткая. Молодая мама уже показала новорожденного.

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