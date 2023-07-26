Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

Шоумен не упускает ни единой возможности провести хоть кроху времени со своей избранницей.

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Владимир Дантес показал отдых с Дашей Кацуриной и детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский музыкант, комик и волонтер Владимир Дантес с большим удовольствием проводит время с детьми своей возлюбленной, бизнесвумен Даши Кацуриной. Впрочем, он не упускает возможность подшутить над собой, так как заводить собственных никогда не хотел и не стремился.

Недавно на своей странице в Instagram он показал, как отдыхает с Кацуриной и ее малышам в бассейне. Дантес не упустил возможность похвастаться великолепной формой своей подруги в купальнике, но ролик все же закончился нервным смехом артиста с нотками слез.

Он стал шутить, показывая на детей, что теперь точно отдохнет по-взрослому, прекрасно понимая, что после заботы про детей у него и Даши едва ли останутся силы на что-то еще.

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"Я наконец-то буду отдыхать, отосплюсь, набухаюсь", - хихикал, изображая плачь, Владимир. В подписи к ролику он отметил Дашу Кацурину, и заявил, что на самом деле доволен отдыхом в такой веселой компании.

Владимир Дантес показал отдых с Дашей Кацуриной и детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Ранее Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой - выбирая между ней и Поляковой, он отдаст предпочтение ведущей, признается музыкант.

Также убежденный чайлдфри Дантес признался родителям, что стал отцом. Таким образом он подшутил над тем, что дети Даши Кацуриной стали важной частью его жизни.

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