"Что-то такое делали": Злата Огневич высказалась о свидании с Тарасом Цымбалюком

Злата Огневич удивила поклонников признанием.

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Злата Огневич - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк, Злата Огневич

Вы узнаете:

Злата Огневич назвала своих фаворитов

С кем на свидание она пошла бы

Украинская известная певица Злата Огневич рассказала, с кем из известных мужчин побывала бы на свидании.

В комментарии для проекта "Тур звездами" Злата назвала трех артистов.

Певица призналась, что часто получает комплименты и внимание от мужчин, а также намекнула, что состоит в романтических отношениях. Больше деталей певица не раскрыла, но призналась с какими знаменитостями провела бы время.

Злата Огневич с родителями / фото: instagram.com, Злата Огневич

"Артем Пивоваров. Я бы с ним очень хотела сходить на какой-то классный, крутой концерт. Зарубежного артиста, возможно. Может, на джазовый фестиваль", - поделилась Огневич.

Певица не обошла стороной и актера Тараса Цымбалюка, который станет главным героем шоу "Холостяк".

"С ним бы я хотела пойти на адреналиновое свидание. Чтобы мы там или прыгали с парашютом, или еще что-то такое делали", - отметила артистка.

А вот третьим ее фаворитом стал молодой певец Parfeniuk.

"С ним бы я сходила на творческое свидание. Возможно, после него у нас родился бы фит", - добавила знаменитость.

Смотрите видео интервью Златы Огневич:

Злата Огневич / инфографика: Главред

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Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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