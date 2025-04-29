"Что-то такое делали": Злата Огневич высказалась о свидании с Тарасом Цымбалюком

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- Злата Огневич назвала своих фаворитов
- С кем на свидание она пошла бы
Украинская известная певица Злата Огневич рассказала, с кем из известных мужчин побывала бы на свидании.
В комментарии для проекта "Тур звездами" Злата назвала трех артистов.
Певица призналась, что часто получает комплименты и внимание от мужчин, а также намекнула, что состоит в романтических отношениях. Больше деталей певица не раскрыла, но призналась с какими знаменитостями провела бы время.
"Артем Пивоваров. Я бы с ним очень хотела сходить на какой-то классный, крутой концерт. Зарубежного артиста, возможно. Может, на джазовый фестиваль", - поделилась Огневич.
Певица не обошла стороной и актера Тараса Цымбалюка, который станет главным героем шоу "Холостяк".
"С ним бы я хотела пойти на адреналиновое свидание. Чтобы мы там или прыгали с парашютом, или еще что-то такое делали", - отметила артистка.
А вот третьим ее фаворитом стал молодой певец Parfeniuk.
"С ним бы я сходила на творческое свидание. Возможно, после него у нас родился бы фит", - добавила знаменитость.
Смотрите видео интервью Златы Огневич:
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Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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