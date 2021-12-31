Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака

Катя Осадчая и Юрий Горбунов начали праздновать Новый год еще 30 декабря / instagram.com/gorbunovyuriy

Семейная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов начали отмечать наступающий 2022 год еще вчера, 30 декабря.

Они устроили тихий семейный ужин. За праздничным столом собралась семья Горбуновых-Осадчих в полном составе.

Для Екатерины Осадчей новогодний ужин стал особым подарком, ведь отметить праздник ей посчастливилось со всеми своими любимыми мужчинами - мужем и тремя сыновьями - Ильей, Иваном и Даниилом.

Илья - самый старший из детей Осадчей, появился на свет в сентябре 2002 года в браке с Олегом Полищуком.

Молодой человек учится в США, поэтому мама с сыном видится редко. Илья прилетел домой на новогодние праздники, о чем свидетельствует видео в сторис Юрия Горбунова с праздничного, предновогоднего ужина.

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Катя Осадчая со старшим сыном Ильей / instagram.com/gorbunovyuriy

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Ранее судьба преподнесла украинскому певцу, 19-летнему Роману Сасанчину предновогодний подарок - 30 декабря он впервые стал отцом.

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