Юрий Горбунов признался, как делал предложение Кате Осадчей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в браке с 2017 года / instagram.com/gorbunovyuriy

Начались съемки слепых прослушиваний вокального шоу Голос країни-12, ведущими которого являются супружеская пара - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

В первый съемочный день на площадке произошло неожиданное событие - участник слепого прослушивания сделал предложение своей возлюбленной прямо на сцене после выступления.

Такой душевный порыв и романтичный поступок нашел отклик в сердцах зрителей, тренеров и ведущих - к примеру, Юрий Горбунов предался воспоминаниям о том, как сделал предложение своей супруге Осадчей.

"Я в свое время делал предложение Кате в Одессе, и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значимый и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может стать на колено и предложить руку и сердце", - прокомментировал Юрий Горбунов.

К слову, их история любви также началась за кулисами шоу Голос країни. Ведущие много работали бок о бок, между ними завязалась дружба, затем - симпатия, и вот уже самый известный тандем телеведущих в браке четыре года и воспитывают двоих сыновей.

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